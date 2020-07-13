Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа. Такое мнение выразил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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