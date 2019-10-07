Экономика
Lenta.ruНазваны сроки начала естественного прироста населения в России
В ведомстве отметили, что демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. Согласно его оценке, в 2020-2023 годах население будет расти за счет прироста мигрантов, а с 2024 года — как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.
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Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
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В США разработали план по «сдерживанию» России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
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За фейк в WhatsApp две жительницы Амурской области пошли под суд
Двух женщин признали виновными по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка).
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«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
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Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
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RuNews24.ru вчера в 18:44
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Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16
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Прошивка 7.0 для PS4 выйдет завтра: новые «Тусовки» и стриминг на Android
Обновление 7.0 публично тестировали около двух месяцев — одной из его главных особенностей стала новая система голосового чата: «Тусовки» стали поддерживать до 16 пользователей, а общее качество звука и соединения заметно выросло.
Игромания.ру 01:07
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
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Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
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Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
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Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16
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Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 10:08
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в остановку
Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:44
Общество
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Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
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Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки
О задержании Юзик стало известно 4 октября.
Lenta.ru 03:06
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RT на русском вчера в 22:23
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Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
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Газета.Ru 02:11
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
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Происшествия
В Кирове пьяным за рулем задержали судью Ленинского районного суда
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