Коронавирус
Московский КомсомолецНазваны сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Массовая вакцинация граждан России от коронавируса может начаться осенью. Она займет от шести до девяти месяцев, отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В эфире Первого канала он отметил, что одномоментно все население не сможет получить ее.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России
Национальная служба новостей04:46
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:54, Ашберн
Политика
Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирана Мустафой Каземи, в ходе которых стороны выразили настрой на развитие дружественных связей между двумя государствами.
Известия 08:35
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Технологии
В Швеции запустили первую сеть 5G
ТАСС вчера в 10:13
Авто
Rolls-Royce на сборку масштабного Cullinan тратит сотни часов
Британским автопроизводителем Rolls-Royce была представлена коллекционная вариация кросса Cullinan (масштаб 1:8).
Car.ru 23 мая в 05:52
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
Футбол
Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Pravda.Ru 08:36
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
Политика
Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией
Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-2019, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства - 980 случаев", - уточнили во ФСИН.
ТАСС 09:16
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Воздух в России рекордно загрязнился
Lenta.ru 05:01
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Триполи, 25 мая 2020, 16:18 — REGNUM Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования ливийских правительственных сил Мухаммеда Кунуну.
REGNUM 09:18
Общество
Губернатор Новосибирской области напомнил полиции об их полномочиях
Как отметил глава региона, более оперативной и жёсткой реакции требуют вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые произошли в Новосибирске в прошедшие выходные.
Московский Комсомолец Новосибирск 05:32
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44