Коронавирус
Lenta.ruНазваны сроки начала производства вакцины от коронавируса
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Изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности.
с чего всё началось
Производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.РИА Новости02:50
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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,2 млн человек
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РИА Новости 04:13