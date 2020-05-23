Производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

с чего всё началось

Изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности.

Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.

Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса

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