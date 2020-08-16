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Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней

Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
ТАСС01:02
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Телеканал 360°

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса может начаться через неделю

Телеканал 360°02:19
ТАСС

Гражданский оборот вакцины начнется через месяц после III этапа исследований

ТАСС01:32
РБК

Центр Гамалеи сообщил детали третьего этапа испытаний вакцины от COVID

РБК02:08
Комсомольская правда

Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель

Комсомольская правда01:26
Коммерсантъ

Российскую вакцину планируют запустить в гражданский оборот в течение 1,5 месяца

Коммерсантъ02:22
Известия

Названы сроки запуска вакцины от COVID-19 в гражданский оборот в России

Известия02:05
RT на русском

Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

RT на русском02:09

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com14 августа в 01:39
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

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ДВ-РОСС23:53
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