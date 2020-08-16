Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот
Смотрите также
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голу Шкурина
Умер брат президента США Роберт Трамп
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Глава МВД Филиппин повторно заразился коронавирусом
Зеленский назвал неприемлемым решение Минска выдать задержанных России
Арбенина и группа «Би-2» поддержали протестующих в Минске
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Третий этап испытаний вакцины от коронавируса проведут амбулаторно
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот
Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
Умер брат президента США Роберт Трамп
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
В Германии признали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.В источнике
С чего всё началось
Третий этап исследований вакцины от коронавируса может начаться в течение 7-10 дней
Третий или пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение 7-10 дней, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель
Комсомольская правда01:26