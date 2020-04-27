Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. Результаты их исследования опубликованы на сайте университета.

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Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 24

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Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири» Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск". 2,3K

Общество Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства. 11

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Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.

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Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

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Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 285

Авто Изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра». 3