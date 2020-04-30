с чего всё началось

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. 1,1K

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 318

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17 Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». 1,5K

Происшествия В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.

Общество Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 1,6K

Экономика Россияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения. 1

Здоровье В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом «Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении. 45

Общество Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Общество В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья. 8

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

Общество Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 11

Здоровье В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса. 2

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 320

Экономика Переводы по номеру телефона стали бесплатными Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными. 16

Общество Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов По данным газеты The Wall Street Journal, заказ на 100 тысяч мешков для трупов на сумму 5,1 миллиона долларов был размещен 21 апреля Федеральным агентством по ЧС Соединенных Штатов. 8