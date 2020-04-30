с чего всё началось

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 246

Хоккей Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ В рейтинге самых неординарных россиян НХЛ Брызгалов обошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка, которые заняли второе и третье места.

Шоу-бизнес Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске. 1

Музыка Самым просматриваемым российским видео на YouTube стал клип Skibidi Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube. 102

Энергетика Цена нефти Brent выросла на 10% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск. 25

Политика Кирилл Бычков назначен и.о. первого вице-премьера Якутии Кирилл Евгеньевич Бычков назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 889

Экономика Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса «Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.

Экономика Особое мнение: Наталья Зубаревич Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,7K

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 356

Гаджеты В Россию приехала серия смартфонов Honor 9 В России представлена новая серию смартфонов Honor 9, в которую вошли модели Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S. 6