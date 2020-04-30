Коронавирус
Lenta.ruНазваны сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.
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с чего всё началось
— Скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая, — сказал медик в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.Вечерняя Москва00:52
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Эпидемиолог Акимкин спрогнозировал пик распространения COVID-19 в России
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