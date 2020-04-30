с чего всё началось

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Киберспорт Первый сезон HITMAN раздают в PS Store для PS4 Бесплатные раздачи игр на фоне пандемии коронавируса продолжаются: на этот раз создатели Hitman решили раздать первый сезон мягкого перезапуск в PS Store.

Футбол Фати может заменить Санчо в «Боруссии» По информации Daily Mail, испанец интересен дортмундской «Боруссии», которая ищет замену Джейдону Санчо.

Энергетика В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского. 501

Гаджеты Xiaomi представила в России Redmi Note 9S Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру. 25

Здоровье Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом. 57

Общество В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки По данным издания, в прошлом году по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, при этом 2,8 тыс. случаев касаются получения и дачу крупных взяток. 89

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 903

Армия и оружие США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике Вашингтон планирует выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.

Здоровье В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 289

Экономика Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. 18

Общество Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки Во всех регионах России зафиксировали 7099 случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд для страны за все время распространения инфекции в стране, сообщает ИА DEITA. 1

Общество Число заболевших коронавирусом на Ямале превысило 450 человек Число заболевших коронавирусом на Ямале превысило четыре с половиной сотни человек.

Происшествия Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.

Недвижимость Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается Спрос на первичном рынке жилья восстанавливается Анонсированный Владимиром Путиным запуск льготной ипотеки по ставке 6,5% при покупке жилья на первичном рынке взбодрил потенциальных покупателей жилья: они начали активно просматривать объявления о продаже новостроек, в Москве за неделю показатель удвоился.

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 95