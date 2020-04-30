Коронавирус
Lenta.ruНазваны сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.
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Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил в программе «Док-ток» на «Первом канале», что пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.Дождь01:46
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