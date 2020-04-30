Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Экономика США могут обойти Россию по экспорту пшеницы Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС. 1K

Общество В РФ предлагают провести амнистию по легким статьям КоАП Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) впервые предложили провести в РФ.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 88

Общество В Екатеринбурге уничтожили троих террористов Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. 365

Общество Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса 29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 11

Общество Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов. 7

Наука Связь курения с мутациями и раком установлена Как сообщает ToDay News Ufa, результаты проведенного исследования позволят понять причину развития рака мочевого пузыря и связь этого заболевания с курением. 2

Здоровье Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Здоровье Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.

Здоровье В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты. 5

Происшествия В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta «АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan. 15

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 931