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REGNUM
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой вертолёт «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолётного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.В источнике
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ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Весна10:25
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

News.ru09:46
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в этом году

Реальное время09:58
Будущее России. Национальные проекты

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в четвертом квартале 2020 года

Будущее России. Национальные проекты09:55
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUM10:04
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАСС09:25

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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Уфа — Ростов 0:0 (2-й тайм)

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустит матч четвертого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" по медицинским показателям, сказал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости09:20

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Соратница Тихановской призвала протестующих не провоцировать военных

BOTTAK Член президиума КС белорусской оппозиции и соратница Светланы Тихановской вышла вместе с протестующими на митинг и призвала не провоцировать военных, охраняющих стелу "Минск - город-герой".
РЕН ТВ10:27