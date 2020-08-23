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REGNUM
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой вертолёт «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолётного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.В источнике
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ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАСС09:25
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в этом году

Реальное время09:58
Будущее России. Национальные проекты

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в четвертом квартале 2020 года

Будущее России. Национальные проекты09:55
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

News.ru09:46
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUM10:04

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ru21 августа в 06:06
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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