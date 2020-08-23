Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus
Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой вертолёт «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолётного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.В источнике
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«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в четвертом квартале 2020 года
Будущее России. Национальные проекты09:55