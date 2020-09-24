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Neva.Today
Neva.Today

Названы сроки повторной вакцинации от коронавируса

Глава "Вектора" рассказал, через какое время нужно ставить вакцину против COVID-19 повторно.В источнике
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Национальная служба новостей

Глава «Вектора» рассказал, сколько будет действовать вакцина

Национальная служба новостей05:28
Комсомольская правда

«Вектор» рассказал, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса

Комсомольская правда04:16
URA.Ru

Глава центра «Вектор»: когда прививаться от коронавируса повторно

URA.Ru04:43
РИА Новости

Директор «Вектора» назвал срок действия вакцины от COVID-19

РИА Новости04:35
Известия

Ревакцинация после «ЭпиВакКороны» понадобится раз в три года

Известия04:27
Lenta.ru

Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru04:53
ТАСС

Глава «Вектора» рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно

ТАСС03:58

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Центр Гамалеи начал испытания вакцины «Спутник V» на группах риска

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев информировал сегодня, что институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на ряде групп риска.
Моя Москва.онлайн06:46
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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