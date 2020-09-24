Полученные результаты говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для определения риска преждевременной смерти, передаёт MedicalXpress.
По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев информировал сегодня, что институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на ряде групп риска.
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.