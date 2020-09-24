Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.
США, Великобритания и Канада в пятницу, 25 сентября, могут объявить о санкциях против граждан Белоруссии из-за фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Компании Spotify, Match Group (владелец Tinder) и разработчик игры Fortnite Epic Games сформировали коалицию, чтобы совместно добиваться от Apple и Google снижения комиссий с транзакций в их магазинах приложений, сообщает The Wall Street Journal.