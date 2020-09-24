Источник сообщил, когда Запад объявит о санкциях против Белоруссии

США, Великобритания и Канада в пятницу, 25 сентября, могут объявить о санкциях против граждан Белоруссии из-за фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих, пишет Reuters со ссылкой на источники.