Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Neva.Today
Neva.Today 

Названы сроки повторной вакцинации от коронавируса

Глава "Вектора" рассказал, через какое время нужно ставить вакцину против COVID-19 повторно.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Глава «Вектора» рассказал, сколько будет действовать вакцина

Национальная служба новостей05:28
Комсомольская правда

«Вектор» рассказал, когда нужно делать повторную прививку от коронавируса

Комсомольская правда04:16
URA.Ru

Глава центра «Вектор»: когда прививаться от коронавируса повторно

URA.Ru04:43
РИА Новости

Директор «Вектора» назвал срок действия вакцины от COVID-19

РИА Новости04:35
Известия

Ревакцинация после «ЭпиВакКороны» понадобится раз в три года

Известия04:27
Lenta.ru

Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru04:53
ТАСС

Глава «Вектора» рассказал, когда надо вакцинироваться от коронавируса повторно

ТАСС03:58

Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.
РБК09:23
43

Источник сообщил, когда Запад объявит о санкциях против Белоруссии

США, Великобритания и Канада в пятницу, 25 сентября, могут объявить о санкциях против граждан Белоруссии из-за фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru09:32

Spotify, владелец Tinder и разработчик игр создали коалицию для давления на Apple

Компании Spotify, Match Group (владелец Tinder) и разработчик игры Fortnite Epic Games сформировали коалицию, чтобы совместно добиваться от Apple и Google снижения комиссий с транзакций в их магазинах приложений, сообщает The Wall Street Journal.
Forbes10:41