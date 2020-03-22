Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны сроки прихода весны в Россию

Метеорологическая весна придет в Россию 25 марта. Сроки ее наступления назвали синоптики центра погоды «Фобос», сообщает РИА Новости. По данным специалистов, во второй половине следующей недели воздух начнет прогреваться до плюс 10-15 днем.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны в конце марта

Известия03:49

Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию

Комсомольская правда04:41

Синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая весна

URA.Ru04:24

Названы сроки прихода весны в Россию

Lenta.ru05:32

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придёт весна

News.ru03:36

Синоптики рассказали, когда в Россию придет метеорологическая весна

РИА Новости03:03

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит метеорологическая весна

Вечерняя Москвавчера в 08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Происшествия

Похожий на снаряд предмет нашли на северо-востоке Москвы

На Алтуфьевском шоссе отгородили мусоросжигательный завод после того, как там был найден похожий на снаряд предмет.
Газета.Ru 05:43
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Игромания.ру 20 марта в 12:53
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело.
URA.Ru вчера в 19:36
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news вчера в 08:29
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Сахалин.Инфо вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

Discover24 03:11
Политика

Минобороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов

Министерство обороны РФ отправит в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием.
Москва 24 04:33
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Происшествия

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:42
Авто

Украинские Lada прошли проверку качества

Автоновости дня 20 марта в 10:38
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 20 марта в 15:13
Здоровье

В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Инкубационный период коронавируса Covid-19 в среднем длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дня.
Татар-информ 02:42
Спорт

Губерниев считает, что Олимпиады в Токио не будет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиада 2020 года в Токио будет отменена.
МК-Спорт 05:54
Космос

Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

Все 34 спутника британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РБК вчера в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное