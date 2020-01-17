Общество

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Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом телеканалу «Звезда» заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва».
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с чего всё началось

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости01:42

Подробнее о событии

Врачи объяснили, зачем нужны нововведения по медосмотру для водителей

ТК Звезда05:04

Решение о порядке получения медсправок для водителей могут огласить в феврале

ТАСС04:01

Нарколог рассказал, когда примут порядок выдачи справок для водителей

РИА Новости01:42

В Минздраве пообещали ввести новую систему медосмотра водителей, которая вызвала скандал

URA.Ru02:29

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Вести.Ru02:28

Решение по новому медосмотру водителей примут в феврале

Телеканал 360°02:28

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Lenta.ru02:33
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Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Политика

Путин назначил Мишустина премьер-министром

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Lenta.ru вчера в 08:19
Спорт

Горячкина выиграла восьмую партию матча за шахматную корону

Sport24.ru 05:14
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

ТАСС 01:53
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
РИА Новости 04:56
Общество

Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Комментируя меры по поддержке семьи из послания президента РФ, Водонаева написала, что заводить детей ради выплат начнут «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Мой Брянск вчера в 23:10
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Кино

Россияне считают фильм «Джокер» главным претендентом на «Оскар»

Актуальные Новости 02:15
Политика

Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой

Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.
Российская газета 05:33
Космос

Телескопы «Спектр-РГ» приступили к сканированию небесной сферы

По информации ведомства, обсерватория начала сканирование в декабре 2019 года.
SM News 15 января в 05:09
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 03:12
Политика

Премьер Украины подал в отставку

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
Авто

Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Дни24 вчера в 06:38
Общество

В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Lenta.ru 04:29
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Экономика

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Вести.Ru 05:31
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Происшествия

В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество

Названы самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

Евкуров проверил состояние полигона Успеновский на Сахалине

Евкуров проверил учебно-тактическое поле, танкодром с автодромом, войсковое стрельбище, танковую директрису, директрису боевых машин, вододром полигона Успеновский и размещение батальонной тактической группы в полевых условиях.
ТК Звезда 02:19
Общество

Tilda объяснила блокировку сайта о «ростовском деле»

После блокировки сайта о «ростовском деле» к Tilda обратились его владельцы и в течение часа он был разблокирован, утверждается в сообщении.
Ведомости 04:24
Спорт

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
RT на русском 05:26
Политика

Названы возможные планы Медведева после отставки

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.
Gazeta.SPb вчера в 23:04
Гаджеты

На 3-нм технологию TSMC первыми перейдут мобильные и высокопроизводительные процессоры

Руководство компании утверждает, что главными потребителями передовых литографических технологий в ближайшие годы останутся разработчики мобильных и высокопроизводительных процессоров, соответственно.
3DNews 05:05
Политика

Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Ведомости 15 января в 16:47
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
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