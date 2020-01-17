Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом телеканалу «Звезда» заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва».

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