Общество
ИзвестияНазваны сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом телеканалу «Звезда» заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн на форуме «Здоровая Москва».
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Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.РИА Новости01:42
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