Коронавирус
Газета.RuНазваны сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. Это лекарство уже разрабатывают американские ученые - оно будет работать по принципу искусственного добавления антител в организм для борьбы с вирусом, уточнили в институте.
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с чего всё началось
Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19.Известиявчера в 17:01
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Вирусолог назвал срок появления реально действующего лекарства от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 18:55
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