Общество
Российская газетаНазваны сроки строительства моста на Сахалин
Глава РЖД Олег Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин. Железнодорожная линия Селихин - Ныш через пролив Невельского может быть построена до конца 2035 года. По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель.
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Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Происшествия
В Екатеринбурге таксист обматерил девушку, отменившую заказ
В Екатеринбурге таксист, работавший в сервисе «Максим», оскорбил пассажирку за то, что она отказалась ехать после того, как цена выросла вдвое.
Вестник вчера в 09:20
Хоккей
Познер назвал «позорными» нападки Малкина из-за его гражданства США
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался насчет американского гражданства хоккеиста сборной России Евгения Малкина.
Газета.Ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Soccer.ru вчера в 10:41
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости вчера в 20:12
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
ИА Новороссия вчера в 01:32
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет
Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.
Life.ru вчера в 18:25
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия вчера в 16:01
Здоровье
Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания
На самом деле не существуют вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза, а также иммунодефицита как заболеваний в Медицинской классификации болезней десятого созыва.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Политика
Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости вчера в 21:14
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM вчера в 05:42
Политика
Болтон отказался явиться на слушания по импичменту Трампа в конгрессе
Адвокат экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купер заявил, что его клиент добровольно не пойдет на слушания в конгрессе в рамках импичмента Дональда Трампа.
Известия вчера в 23:39
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Нева Спорт 29 октября в 05:09
Авто
В России отзывают более 700 автомобилей Skoda Rapid
Компания Skoda из-за неработающей системы ЭРА-ГЛОНАСС отзывает в России 718 автомобилей Skoda Rapid.
Автоновости дня вчера в 05:09
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Происшествия
Судмедэксперт по делу о сбитом под Кировом «пьяном» мальчике признал ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, который обнаружил этиловый спирт в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, признал свою ошибку.
Известия вчера в 15:30
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги
РИА Новости вчера в 15:08
Финансы
Россияне резко разлюбили валюту
Чистый спрос россиян на наличную валюту в августе сократился в четыре раза по сравнению с июлем и в целом упал до минимального значения с мая 2016 года, говорится в материалах Центробанка.
Lenta.ru вчера в 13:38
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54