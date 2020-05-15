Руководители российских компаний рассказали о сроках восстановления экономики страны после отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Как COVID-19 меняет российский бизнес», проведенное EY.

Политика Советник Трампа предсказал рост суицидов в США при продлении карантина Вашингтон, 15 мая 2020, 05:47 — REGNUM Отсрочка в отмене карантинных ограничений в Соединенных Штатах, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, приведет к росту числа самоубийств, наркомании и депрессии, заявил глава национального совета по торговле при Белом доме США Питер Наварро в эфире Fox News.

Политика Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.

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