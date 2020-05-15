Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны сроки восстановления российской экономики

Руководители российских компаний рассказали о сроках восстановления экономики страны после отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Как COVID-19 меняет российский бизнес», проведенное EY.
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Руководители бизнеса рассказали о сроках восстановления российской экономики

ФАН22:12

Названы сроки восстановления российской экономики

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Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после пандемии коронавируса

Forbes09:27

Руководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики

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Руководители компаний в РФ рассказали, когда экономика восстановится после COVID-19 – EY

ПРАЙМ17:20

Эксперты: индустрия гостеприимства РФ будет восстанавливаться после пандемии более года

ТАСС17:28

Бизнесмены рассказали, когда восстановится российская экономика

Невские Новости21:40
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Футбол

Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»

Sport24.ru 07:35
Политика

Советник Трампа предсказал рост суицидов в США при продлении карантина

Вашингтон, 15 мая 2020, 05:47 — REGNUM Отсрочка в отмене карантинных ограничений в Соединенных Штатах, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, приведет к росту числа самоубийств, наркомании и депрессии, заявил глава национального совета по торговле при Белом доме США Питер Наварро в эфире Fox News.
REGNUM 22:47
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
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Политика

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
Здоровье

В Приморье за сутки выявлено более 50 новых носителей коронавируса

Владивосток, 15 мая 2020, 05:20 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 53 новых носителя коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:20
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
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Происшествия

На Курилах выявили первый случай коронавируса

На Курильских островах выявили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Южно-Курильске.
RT на русском 22:14
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Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
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Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru 16:27
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
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Политика

Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru вчера в 18:42
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Шоу-бизнес

Светлана Рожкова борется с циррозом печени

Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика.
RuNews24.ru 08:24
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Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
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Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
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Происшествия

В школе Якутска «сухие пайки» стали опасными для родителей

По сообщениям в социальных сетях прокуратура Якутска провела проверку организации школой номер 20 выдачи родителям (законным представителям) обучающихся наборов пищевых продуктов.
SakhaNews 22:25
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
2
Авто

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

Представители китайской автомобильной компании планируют запустить собственное предприятие в Узбекистане, воспользовавшись условиями специальной Навоийской экономической зоны.
Car.ru 07:36
4
Общество

Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%

В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК 21:01
Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Взгляд.ру 07:52
7
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
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Наука

Обнаруженные породы сообщают об атмосфере 2 млрд лет назад

Международная группа ученых изучила российский буровой керн, который содержит шунгит - уникальную богатую углеродом осадочную породу, отложенную 2 миллиарда лет назад.
Goroday.ru вчера в 05:04
Космос

Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета вчера в 17:36
14
Наука

Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта

Rusargument 11 мая в 19:00
1
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru 08:19
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