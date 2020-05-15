Экономика

ПрофильПрофильРуководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики

Около 50% руководителей российских компаний полагают, что восстановление российской экономики после отмены ограничений из-за распространения COVID-19 займет больше года. Свыше четверти бизнесменов ожидают, что ситуация нормализуется в период от полугода до года.
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Названы сроки восстановления экономики РФ после отмены карантинных мер

Газета Кемерова00:48

Руководители бизнеса оценили сроки восстановления российской экономики

Профильвчера в 21:21

Названы сроки восстановления российской экономики

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Руководители бизнеса рассказали о сроках восстановления российской экономики

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Эксперты: индустрия гостеприимства РФ будет восстанавливаться после пандемии более года

ТАССвчера в 17:28

Руководители российских компаний рассказали, когда восстановится экономика

ПРАЙМвчера в 17:20

Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после пандемии коронавируса

Forbesвчера в 09:27
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Происшествия

Машина сгорела после ДТП на трассе под Читой

Московский Комсомолец Чита вчера в 23:45
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Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»

Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ вчера в 19:47
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
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Общество

В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев

Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержании в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране в связи с карантином, сообщает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 00:56
Политика

Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
RT на русском вчера в 17:15
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Происшествия

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

Российская газета 13 мая в 07:59
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
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Общество

Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ вчера в 04:27
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Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
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Происшествия

Работник сахалинского автосервиса продал иномарку клиента

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с полицейскими из областного центра задержан 29-летний ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в краже иномарки.
Сахалин.Инфо 00:55
Общество

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 22:08
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Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 09:38
Политика

США готовят санкции против Китая за коронавирус

12 мая 2020 года стало известно, что в Сенат США был внесён законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.
Саминвестор 13 мая в 02:14
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru 13 мая в 16:00
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Кино

Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет

iReactor вчера в 04:54
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Происшествия

СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ

Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе, где произвели загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких.
РИА Новости вчера в 12:33
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Армия и оружие

Новая воинская часть развернется в столице Хакасии

Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
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Экономика

Азиатский банк развития оценил ущерб мировой экономике от вируса

Потери глобальной экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят от $5,8 трлн до $8,8 трлн, или от 6,4 до 9,7% мирового ВВП, если государства не примут необходимые ответные меры, прогнозируют эксперты Азиатского банка развития (АБР).
РБК 00:53
Армия и оружие

Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией

«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер вчера в 05:49
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