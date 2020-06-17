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Lenta.ruLenta.ruНазваны сроки возобновления работы российских школ

Российские школы откроются для учеников в начале сентября. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1». По ее словам, «с высокой доли вероятности» к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.
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Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября

РБК16:06

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

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Попова рассказала, когда российские дети вероятно вернутся в школы

Будущее России. Национальные проекты14:01

Попова рассказала, когда школьники вернутся за парты

Газета.Ru14:19
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