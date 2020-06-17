Коронавирус
Lenta.ruНазваны сроки возобновления работы российских школ
Российские школы откроются для учеников в начале сентября. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1». По ее словам, «с высокой доли вероятности» к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.
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Попова рассказала, когда российские дети вероятно вернутся в школы
Будущее России. Национальные проекты14:01
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Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 15 июня в 09:57
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Кино
Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»
Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания 15 июня в 11:03
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Общество
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Авто
Новый Ford Mustang Mach 1 появился в продаже
Прошло более 50 лет с тех пор, как модель дебютировала впервые, и почти два десятилетия с тех пор, как в последний раз значок Mach 1 появился на новом Ford Mustang.
SpeedMe 05:44
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Экономика
Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
Российское правительство постановило, что во второй половине 2020 года цены на услуги вырастут на четыре процента, но не более.
Evo-rus.com 08:30
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02
Армия и оружие
США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн
Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.
ТАСС 14:43
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Нева Спорт 16:28
Политика
Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране
Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Общество
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 18:30
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер»
Режиссёр нового проекта Пабло Ларраина Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в новом фильме "Спенсер".
Inc-news.ru 19:07
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
ФАН вчера в 13:20
Происшествия
В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков
Конфликт с применением газовых баллончиков произошел на платформе станции метро "Театральная" в Киеве, правоохранители задержали двух человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:40
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51