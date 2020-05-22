Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
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Эпидемиолог рассказал, когда регионы перейдут к 3 этапу снятия ограничений

Российская газета09:03

Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений

Комсомольская правда09:54

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

РЕН ТВ09:33

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

РИА Новости10:05

Академик РАН: Большинство регионов России придут к третьей фазе снятия ограничений к началу июня

Фонтанка.Ру09:00

Путину назвали сроки готовности большинства регионов к снятию карантина

РБК08:59

Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни

Lenta.ru08:53
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Культура

Джоан Роулинг раскрыла тайну о рождении «Гарри Поттера»

Lenta.ru 09:34
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Общество

Беглов прокомментировал, почему в Петербурге сохранены ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил сохранение основной части ограничений по коронавирусу отсутствием положительной динамики.
Городовой 08:06
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 07:16
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Общество

Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
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Общество

Протестом курских предпринимателей заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшейся акцией протеста предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке г. Курска.
Kurskcity.ru 04:16
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Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Пакистане

По информации телеканала Dunya News, самолет "Пакистанских авиалиний" (Pakistan International Airlines, PIA) разбился рядом с аэропортом Джинна в городе Карачи 22 мая, передает РИА Новости.
Инфорос 06:59
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
2,3K
Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Мясников отметил, что низкая смертность от COVID-19 фиксируется не только в России, но и в целом в странах бывшего СССР.
BFM.ru 01:40
1,3K
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
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Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
76
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, в России могут смягчить условия для выхода граждан на досрочную пенсию.
Моя Москва.онлайн 19 мая в 23:33
2,1K
Общество

Госдума установила особенности возврата денег за туры

Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 06:31
3
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
461
Кино

Звезды «Игры престолов» встретятся в новом сериале о Ван Хельсинге

Исполнители роли Тириона Ланнистера и Кхала Дрого в фэнтезийном сериале Игра престолов примут участие в съемках нового фильма о вампирах.
NewInform вчера в 23:02
13
Кино

Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой

Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
3,7K
Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
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Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
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Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
995
Общество

Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.
РБК 09:05
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Гаджеты

Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X

Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews вчера в 06:21
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Общество

Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
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