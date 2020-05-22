Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

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