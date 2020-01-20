Общество

ИзвестияИзвестияНачислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Читать в источнике
Комментировать246
с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Новые начисления маткапитала могут начать уже весной

Московский Комсомолец03:49

«Известия»: оформление материнского капитала на первенца может начаться весной 2020 года

ТАССвчера в 22:04

«Известия»: оформлять маткапитал по-новому могут начать весной

Газета.Ruвчера в 17:12

Россияне смогут получить материнский капитал на первенца уже весной

РЕН ТВвчера в 20:48

Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

Телеканал 360°вчера в 19:39

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

РБКвчера в 20:08

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известиявчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Политика

Зеленский предложил создать историю Украины с неконфликтными именами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране построить общую историю с неконфликтными именами героев.
Известия 02:06
Политика

Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
RT на русском 01:25
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело после гибели людей в пермском отеле

По факту гибели пяти человек в пермском отеле «Карамель» было возбуждено уголовное дело, расследовать которое будет центральный аппарат Следкома, сообщает «РИА Новости».
Хакасия-Информ 02:25
Космос

Астрономы нашли у Проксимы Центавра еще одну планету

Суть событий 17 января в 11:20
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Общество

Прокурор застал Улюкаева в запрещенном сидении на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, в запрещенном сидении на кровати.
Lenta.ru 03:41
Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Вести.Ru 03:29
Спорт

В РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским олимпиоником

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу очередного допинг-скандала в мировом спорте.
Газета.Ru 03:45
Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия 18 января в 17:17
Общество

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Авто

Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто

Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Автоновости дня вчера в 22:54
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Live24 вчера в 07:03
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Ореанда-Новости вчера в 15:07
Здоровье

Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Москва 24 вчера в 18:54
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Экономика

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Газета.Ru 02:16
Наука

Сон помог вознаграждению улучшить зрительное обучение

Американские ученые выяснили, что позитивное подкрепление в виде вознаграждения улучшает процесс зрительного обучения только вместе со сном.
N+1 18 января в 07:28
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Общество

Дмитрий Тарасов с нетерпением ждет получения Костенко маткапитала

Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram заявил, что с нетерпением ждет получения своей супругой, моделью Анастасией Костенко, материнского капитала.
Телепрограмма вчера в 23:32
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна 18 января в 07:14
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Газета.Ru 02:35
Экономика

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Коммерсантъ 18 января в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное