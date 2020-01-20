Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

с чего всё началось

Как рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по социальной политике, материнский капитал на первого ребенка, а также жилищные выплаты на детей начнут оформлять уже в марте-апреле 2020-го.

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