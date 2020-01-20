Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала возможные сроки принятия закона об оформлении материнского капитала на первого ребёнка. По её словам, законопроект может быть принят в максимально короткие сроки.

В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

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