Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала возможные сроки принятия закона об оформлении материнского капитала на первого ребёнка. По её словам, законопроект может быть принят в максимально короткие сроки.
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с чего всё началось

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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