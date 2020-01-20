Недвижимость

РБКРБКНазваны сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала

При доходе 178,2 тыс. руб. в месяц семья сможет погасить кредит за 14 лет и три месяца. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений Domofond.ru, аналитики которого рассчитали срок выплаты ипотеки за двухкомнатную квартиру в новостройке с использованием материнского капитала.
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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России вернут долги за военную технику

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Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
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