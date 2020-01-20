Недвижимость
РБКНазваны сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала
При доходе 178,2 тыс. руб. в месяц семья сможет погасить кредит за 14 лет и три месяца. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений Domofond.ru, аналитики которого рассчитали срок выплаты ипотеки за двухкомнатную квартиру в новостройке с использованием материнского капитала.
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В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ
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Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую организацию, осуществляющую деятельность по реализации государственной национальной политики.
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Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
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Общество
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Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
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Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
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Кино
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Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
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Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.