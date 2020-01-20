При доходе 178,2 тыс. руб. в месяц семья сможет погасить кредит за 14 лет и три месяца. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений Domofond.ru, аналитики которого рассчитали срок выплаты ипотеки за двухкомнатную квартиру в новостройке с использованием материнского капитала.

Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала

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