Недвижимость
РБКНазваны сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала
При доходе 178,2 тыс. руб. в месяц семья сможет погасить кредит за 14 лет и три месяца. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений Domofond.ru, аналитики которого рассчитали срок выплаты ипотеки за двухкомнатную квартиру в новостройке с использованием материнского капитала.
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Как быстро семья с двумя детьми закроет ипотеку с увеличенным маткапиталом
Янтарный Крайвчера в 05:47
Жители каких регионов быстрее погасят ипотеку с увеличенным маткапиталом
Российская газетавчера в 05:07
Аналитики подсчитали, как быстро семья из Татарстана погасит ипотеку с увеличенным маткапиталом
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