Политика

Ruposters.ruRuposters.ruНазваны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока, аналогичные по функционалу французским вертолетоносцам типа "Мистраль", заложат в 2020 году в Керчи, передает Telegram-канал "Оборонка". Вертолетоносцы станут отдельным проектом.
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Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 19:14

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СМИ: Первые российские «Мистрали» будут заложены в Керчи в 2020 году

Life.ruвчера в 20:21

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Российская газета02:44

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Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»

Взгляд.ру00:12

Названы сроки закладки российских «Мистралей»

Lenta.ru02:47

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News.ruвчера в 20:20

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

РИА Новостивчера в 19:14
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