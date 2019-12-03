Политика
Ruposters.ruНазваны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока, аналогичные по функционалу французским вертолетоносцам типа "Мистраль", заложат в 2020 году в Керчи, передает Telegram-канал "Оборонка". Вертолетоносцы станут отдельным проектом.
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с чего всё началось
Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 19:14
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