Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Два универсальных корабля-дока, аналогичные по функционалу французским вертолетоносцам типа "Мистраль", заложат в 2020 году в Керчи, передает Telegram-канал "Оборонка". Вертолетоносцы станут отдельным проектом.

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