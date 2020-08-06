Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.

с чего всё началось

Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.

Токарев назвал проект экономически эффективным. По его словам, магистраль начнёт приносить чистую прибыль в 2031 году. В ноябре 2019 года было завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.

Общество Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. 168

Политика Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор. 94

Здоровье Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. 7

Здоровье В Ростовской области выявлено 16 случаев заболевания КГЛ Крымской геморрагической лихорадкой в Ростовской области заболели уже 16 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов. 95

Финансы Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.

Футбол Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.

Происшествия Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева. 523

Здоровье В России бесплатные прививки могут начать делать в частных клиниках В России с 2021 года бесплатные профилактические прививки могут начать делать не только в государственных клиниках, но и в частных.

Кино Дуэйн Джонсон ответил на «режиссерскую» версию «Зеленого Фонаря» Среди фанатов активно циркулируют слухи, что в фильме «Черный Адам» Райан Рейнольдс будет играть Человека-Ястреба.

Политика СК рассказал о расследовании дела о гибели Стенина в Донбассе По версии следствия, Стенин погиб 6 августа 2014 года при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ, передает РИА «Новости».

Общество Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.

Общество Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. 153