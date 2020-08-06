Общество
RT на русскомНазваны сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
Токарев назвал проект экономически эффективным. По его словам, магистраль начнёт приносить чистую прибыль в 2031 году. В ноябре 2019 года было завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.
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Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
— Владимир Токарев, российский политикREGNUM 02:41
с чего всё началось
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.ТАСС01:05
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В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд
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Экономика
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Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Александра Волкановски
Обещаю, что этот бой будет незабываемым. Давай дадим фанатам то, чего они хотят.
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Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
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В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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Рецензия на фильм «Неистовый»: С Рассела Кроу хватит!
Оценка: 7 из 10Триллер "Неистовый" выходит в российский прокат 6 августа 2020 года.
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Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 4% на новостях о допэмиссии
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 4,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 78,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.
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Происшествия
Экс-главу «Интеко» отпустили после допроса
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