Транспорт

RT на русскомRT на русскомНазваны сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Токарев назвал проект экономически эффективным. По его словам, магистраль начнёт приносить чистую прибыль в 2031 году. В ноябре 2019 года было завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.
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с чего всё началось

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05

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Первый поезд по ВСМ Москва-Петербург планируют запустить в декабре 2026

Neva.Today01:53

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАСС01:05

Минтранс назвал сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Газета.Ru01:41

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском01:29

Высокоскоростную ж/д-магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом запустят в декабре 2026

Москва 2401:20

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневник01:17

Минтранс назвал ожидаемые сроки запуска ВСМ Москва – Петербург

Взгляд.ру01:47
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Политика

Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Экономика

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости вчера в 16:53
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Игры

Souls-like RPG Mortal Shell выйдет в августе

Srnsk вчера в 17:24
Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Общество

В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса

Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
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Происшествия

Эксперт оценил возможность наказания владельца судна Rhosus

По информации РЕН ТВ, владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus, где взорвался груз аммиачной селитры, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.
Известия вчера в 23:15
Энергетика

В Приморском крае некоторые заправки перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98

Часть независимых АЗС Приморского края перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98, сообщает РБК со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.
Коммерсантъ 00:51
Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
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Происшествия

На Урале задержан мэр Богдановича

Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM вчера в 11:03
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Армия и оружие

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru вчера в 18:25
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Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
1,9K
Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Интерфакс 01:14
1
Общество

Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии

Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
URA.Ru 01:32
1
Политика

Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
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Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru вчера в 09:01
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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
6
Игры

Тираж GreedFall превысил миллион копий

Игромания.ру вчера в 10:38
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
1K
Общество

Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек

Московский Комсомолец вчера в 22:06
2
Авто

FAW представил новый седан Bestune B70

В Китае концерн FAW рассекретил четырёхдверку Bestune B70 третьего поколения.
Autorating.ru вчера в 06:58
Армия и оружие

Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключения риска военных столкновений между ядерными державами.
RT на русском 01:55
Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
12
Общество

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
1,1K
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
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Армия и оружие

Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии

Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета вчера в 05:43
4
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
4
Общество

Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
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