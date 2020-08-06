Транспорт
RT на русскомНазваны сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
Токарев назвал проект экономически эффективным. По его словам, магистраль начнёт приносить чистую прибыль в 2031 году. В ноябре 2019 года было завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.ТАСС01:05
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В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд
Петербургский дневник01:17
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Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
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Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
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«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости вчера в 16:53
Игры
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Srnsk вчера в 17:24
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Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
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RT на русском вчера в 11:24
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Эксперт оценил возможность наказания владельца судна Rhosus
По информации РЕН ТВ, владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus, где взорвался груз аммиачной селитры, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.
Известия вчера в 23:15
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Коммерсантъ 00:51
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В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
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Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Происшествия
На Урале задержан мэр Богдановича
Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM вчера в 11:03
Армия и оружие
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Вести.Ru вчера в 18:25
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии
Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
URA.Ru 01:32
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
Газета.Ru вчера в 09:01
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Игры
Тираж GreedFall превысил миллион копий
Игромания.ру вчера в 10:38
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Общество
Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек
Московский Комсомолец вчера в 22:06
Авто
FAW представил новый седан Bestune B70
В Китае концерн FAW рассекретил четырёхдверку Bestune B70 третьего поколения.
Autorating.ru вчера в 06:58
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Лавров заявил о необходимости исключения риска ядерной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости исключения риска военных столкновений между ядерными державами.
RT на русском 01:55
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии
Как предполагается, для нейтрализации авиации противника, например, пакистанских истребителей JF-17 Block II и F-16C Fighting Falcon, индийские силы будут применять ракеты большой дальности, такие как Meteor (150-250 километров) для "Рафаль", и 40Н6 (380 километров) для С-400.
Российская газета вчера в 05:43
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42