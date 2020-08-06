Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.

с чего всё началось

Токарев назвал проект экономически эффективным. По его словам, магистраль начнёт приносить чистую прибыль в 2031 году. В ноябре 2019 года было завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.

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