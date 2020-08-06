Транспорт
RT на русскомНазваны сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы ведомства Владимир Токарев.
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Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
— Владимир Токарев, российский политикREGNUM 02:41
с чего всё началось
Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.ТАСС01:28
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В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд
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