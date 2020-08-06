Транспорт

RT на русскомRT на русскомНазваны сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы ведомства Владимир Токарев.
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Владимир Токарев
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
— Владимир Токарев, российский политикREGNUM 02:41
с чего всё началось

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:28

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Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

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Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

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Первый поезд по ВСМ Москва-Петербург планируют запустить в декабре 2026

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В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

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В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневник01:17

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАСС01:28
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Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

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