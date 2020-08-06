Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.

с чего всё началось

Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.

Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы ведомства Владимир Токарев.

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