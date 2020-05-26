Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНазваны сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Речь идет об атомной субмарине проекта 09852 "Белгород". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет. "В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - цитирует агентство своего собеседника.
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с чего всё началось

Источник рассказал, когда пройдет первый пуск «Посейдона»

Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 22:05

Подробнее о событии

Первый пуск российского «Посейдона» состоится осенью 2020 года – источник

REGNUM00:59

Названы сроки первого пуска «Посейдона»

Известия01:17

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Российская газета02:02

Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»

Газета.Ru02:30

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Вести.Ruвчера в 22:46

Источник рассказал, когда пройдет первый пуск «Посейдона»

РИА Новостивчера в 22:05

Военные подготовили к испытаниям «оружие возмездия». Субмарина может стереть с лица Земли США

URA.Ruвчера в 21:05
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Общество

Черногория временно отказалась принимать российских туристов

Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН вчера в 19:39
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Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
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Общество

Мишустин призвал россиян провести отпуск в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
2,8K
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
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Футбол

Вернер превзошел и себя, и Левандовски. «Кельн» спас матч в концовке

В первом круге «Лейпциг» уже уничтожил «Майнц» — 8:0, 12 ударов в створ, три гола и три голевые передачи Вернера.
Спорт-Экспресс 24 мая в 15:25
Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

РИА Новости 02:15
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Наука

Учeных шoкирoвали раccказы людeй, переживших клиничeскую смeрть

Рассказы людей о видениях, происходящих в момент клинической смерти шокировали израильских учёных, сообщает информационно-новостное издание Ugpressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:08
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Общество

В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса

Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Здоровье

В Бурятии локализован кижингинский очаг коронавируса

Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, распространение коронавирусной инфекции в Кижингинском районе остановлено.
Номер один 01:23
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Шоу-бизнес

Пригожин пообещал «старикашке» Шнурову «отдельный мужской разговор»

РИА Новости вчера в 18:39
4
Общество

Туалетной бумаге в России спрогнозировали подорожание

Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель.
Lenta.ru вчера в 18:56
10
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

РЕН ТВ вчера в 07:13
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Игры

«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project

Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
1,7K
Общество

«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»

Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
РИА Новости 02:30
4
Здоровье

Башкирию ждёт затяжное плато по коронавирусу

Республика вошла в стадию плато развития эпидемии, которая продлится относительно долго, поскольку Башкирия и по площади территории, и по численности населения превышает многие регионы страны.
UfaTime.ru 02:08
Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
65
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском вчера в 10:11
1K
Происшествия

Минздрав Башкирии опроверг, что медсестер больницы изолировали в морге

Минздрав Башкирии опроверг информацию, что двух медсестер одной из региональных больниц изолировали на ночь в морге из-за подозрений в заражении коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 мая в 13:45
261
Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
89
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек

Регион 64 01:38
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