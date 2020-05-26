Армия и оружие
Российская газетаНазваны сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»
Речь идет об атомной субмарине проекта 09852 "Белгород". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет. "В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - цитирует агентство своего собеседника.
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с чего всё началось
Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 22:05
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Общество
Черногория временно отказалась принимать российских туристов
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН вчера в 19:39
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Общество
Мишустин призвал россиян провести отпуск в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Футбол
Вернер превзошел и себя, и Левандовски. «Кельн» спас матч в концовке
В первом круге «Лейпциг» уже уничтожил «Майнц» — 8:0, 12 ударов в створ, три гола и три голевые передачи Вернера.
Спорт-Экспресс 24 мая в 15:25
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
РИА Новости 02:15
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Наука
Учeных шoкирoвали раccказы людeй, переживших клиничeскую смeрть
Рассказы людей о видениях, происходящих в момент клинической смерти шокировали израильских учёных, сообщает информационно-новостное издание Ugpressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:08
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Общество
В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около 5 утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Здоровье
В Бурятии локализован кижингинский очаг коронавируса
Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, распространение коронавирусной инфекции в Кижингинском районе остановлено.
Номер один 01:23
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал «старикашке» Шнурову «отдельный мужской разговор»
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Туалетной бумаге в России спрогнозировали подорожание
Туалетная бумага в России может подорожать на 10–15 процентов в течение трех недель.
Lenta.ru вчера в 18:56
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков
РЕН ТВ вчера в 07:13
Игры
«Ведьмак 3» повышенной чёткости – появился ролик новой версии мода The Witcher 3 HD Reworked Project
Энтузиаст Halk Hogan PL опубликовал ролик модификации The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Общество
«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»
Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Башкирию ждёт затяжное плато по коронавирусу
Республика вошла в стадию плато развития эпидемии, которая продлится относительно долго, поскольку Башкирия и по площади территории, и по численности населения превышает многие регионы страны.
UfaTime.ru 02:08
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском вчера в 10:11
Происшествия
Минздрав Башкирии опроверг, что медсестер больницы изолировали в морге
Минздрав Башкирии опроверг информацию, что двух медсестер одной из региональных больниц изолировали на ночь в морге из-за подозрений в заражении коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 мая в 13:45
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04