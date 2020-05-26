Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Речь идет об атомной субмарине проекта 09852 "Белгород". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет. "В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - цитирует агентство своего собеседника.

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