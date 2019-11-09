РПЛ
ProstoProSportНазваны стартовые составы «Рубина» и «Динамо»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
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Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
Гаджеты
Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе
Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Гаджеты
Google Pixel 4 XL против iPhone 11 в тесте автономности
Как видим, флагман Google отключился раньше, но результаты в целом схожи: 23 часа и 43 минуты у Pixel 4 XL и ровно на один час больше у iPhone 11.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
Авто
В Китае началось производство электрокаров Volkswagen ID
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
Экономика
РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ
«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
Армия и оружие
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Футбол
Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира
Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Ослабляется защита организма от патогенов.
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Политика
Миллиардер Блумберг заявился на участие в выборах президента США
Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.