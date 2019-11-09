Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.

Экономика Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Гаджеты Google Pixel 4 XL против iPhone 11 в тесте автономности Как видим, флагман Google отключился раньше, но результаты в целом схожи: 23 часа и 43 минуты у Pixel 4 XL и ровно на один час больше у iPhone 11.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Общество Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.