Политика
Газета.RuНазваны страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента
Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства. Исследование публикует 21 февраля принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить2,9K
с чего всё началось
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Политика
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Общество
ПФР объяснил прибавку пенсии в один рубль жительницы Челябинска
Главк Пенсионного фонда России по Челябинской области объяснил, почему местной жительнице Елена Карпене после январской индексации на 6,6 процента прибавили пенсию на один рубль.
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
Колонна автобусов с людьми, эвакуированными из Уханя, прибыла в санаторий в Новых Санжарах.
Армия и оружие
Российские самолеты ВКС нанесли удар по боевикам в Идлибе
В четверг, 20 февраля, самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся в зону деэскалации в Идлибе.
Авто
Новый УАЗ Патриот изменится до неузнаваемости
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Колеса.ру, изображения разработаны на основе эскизов обновлённого УАЗ «Патриот» он же «Русский Прадо».
Происшествия
СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Общество
В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Общество
Разработанная «Мерседесом» система DAS будет запрещена с 2021 года
Инновационная система DAS (Dual Axis Steering – двухосное управление), разработанная «Мерседесом», будет запрещена в 2021 году.
Экономика
Хакасия возьмёт в кредит почти 2 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Хакасии подсчитал, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году необходима дополнительная помощь из федерального центра в размере 10,5 млрд рублей.
Происшествия
В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Сочи задержан глава Хостинского района
Обязанности главы Хостинского района с сегодняшнего дня исполняет заместитель главы администрации Иван Савин, сообщает официальный сайт администрации Сочи.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Экономика
«Открытие Холдинг» заявил о банкротстве
«Открытие Холдинг» (бывший владелец банка «Открытие») подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд города Москвы.
Футбол
Рахим Стерлинг появился на обложке газеты AS с футболкой «Реала»
На фото, которое размещено на обложке сегодняшнего номера газеты, Стерлинг держит футболку "Реала" на плече.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Политика
Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским
Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Единоборства
UFC представил постер к бою Нурмагомедова с Фергюсоном
Центральным событием вечера в Бруклине 18 апреля станет поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Армия и оружие
Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.