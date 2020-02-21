Политика

Lenta.ruLenta.ruПеречислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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с чего всё началось

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперты назвали страхи граждан России в случае ухода Путина

Известия00:46

Названы главные страхи россиян в случае ухода Путина

Московский Комсомолец02:06

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

Lenta.ru01:45

Исследование: жители России осознают риски, связанные с уходом Путина после 2024 года

ТАСС05:13

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РЕН ТВ00:29

Политологи выяснили: больше всего россияне опасаются обострения борьбы за власть между политическими силами без Путина

Эхо Москвы01:05

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РБКвчера в 23:00
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Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Общество

В России могут ввести новый штраф для дачников

В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Российская газета 05:28
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Lenta.ru 04:39
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

РИА Новости вчера в 19:20
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Армия и оружие

Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами

Газета.Ru 04:35
Общество

В России социальные пенсии вырастут на 6,1%

Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
RuNews24.ru 19 февраля в 10:01
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Политика

Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Взгляд.ру 03:20
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания вчера в 00:50
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Происшествия

Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
RT на русском 19 февраля в 13:30
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Футбол

Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Евро-футбол.ру 05:29
Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Омск здесь 02:57
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Транспорт

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

Российская газета 02:50
Шоу-бизнес

Барановская кардинально изменила имидж

VSE42.RU 02:57
Общество

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
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