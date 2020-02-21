Политика
Lenta.ruПеречислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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с чего всё началось
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
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В России могут ввести новый штраф для дачников
В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
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Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
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Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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В России социальные пенсии вырастут на 6,1%
Индексация пенсий наступит с 1 апреля 2020 года. Ранее сообщалось об идее вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
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В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
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Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
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Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
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В Москве скончался актер Николай Тонский
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Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
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В Омске умерла мать Любови Полищук
Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
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Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
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С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
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