Политика

Lenta.ruLenta.ruПеречислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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с чего всё началось

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 23:00

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Базовый страх россиян — опасность «возвращения 90-х»: мнение эксперта

REGNUM12:59

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

РБКвчера в 23:00

Исследование: жители России осознают риски, связанные с уходом Путина после 2024 года

ТАСС05:13

Россияне боятся обострения борьбы за власть в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства

Эхо Москвы06:08

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

Lenta.ru01:45

Эксперты назвали страхи граждан России в случае ухода Путина

Известия00:46

Потуремский подтвердил выводы доклада о страхе россиян в случае ухода Путина

Газета.Ru09:46
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Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Deita.ru вчера в 20:45
Футбол

«Шахтер» готов отправить клубный самолет в Китай за украинцами

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов после матча Лиги Европы с «Бенфикой» (2:1) рассказал о желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане.
Спорт-Экспресс 13:26
Наука

Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:49
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Коммерсантъ 05:14
Наука

Обнаружены неизвестные виды рыб в Арктических озерах

На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.
ToDay News Ufa вчера в 06:02
Политика

Путин высказался о разъединении с украинцами

Президент России Владимир Путин объяснил в интервью ТАСС, почему считает русских и украинцев одним народом, и заявил, что украинцы — это люди, которые всегда защищали российские границы.
Рамблер 03:17
Гаджеты

Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.
Astera вчера в 07:01
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС вчера в 00:16
Общество

Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников

Глава Минздрав Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки.
Газета.Ru 13:34
Здоровье

Россиянам разрешили пить энергетики

Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
ToDay News Ufa вчера в 01:54
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru 18 февраля в 23:33
Политика

ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области

Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Украина.ру 11:49
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Коммерсантъ 09:16
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Политика

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
ТАСС 11:48
Политика

В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

"Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал в среду Пристайко в Twitter.
ТАСС 11:50
Игры

Китайские власти заказали выпуск мобильной игры про коронавирус

В мессенджере WeChat появилась игра под названием «Битва пангеонов», посвящённая коронавирусу.
Чемпионат 00:32
Космос

Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

МИР 24 18 февраля в 22:34
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Политика

США ужесточили правила экспорта продукции в Россию и Йемен

США усложнит экспорт продукции, связанной с ядерными и ракетными технологиями, в Россию и Йемен, следует из постановления, опубликованного 21 февраля на сайте Бюро промышленности и безопасности при Минторге США.
Красная весна 12:59
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
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Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris

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