Общество

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Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург. Жители этой страны могут купить около 3,2 тыс. литров бензина на среднюю зарплату. Это связано с относительно невысокими ценами на топливо и размером заработка, который является одним из самых в Европе.
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с чего всё началось

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.
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