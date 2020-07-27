Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.

с чего всё началось

Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург. Жители этой страны могут купить около 3,2 тыс. литров бензина на среднюю зарплату. Это связано с относительно невысокими ценами на топливо и размером заработка, который является одним из самых в Европе.

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