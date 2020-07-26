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Известия
Известия

Названы страны Европы с самым доступным бензином

Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург. Жители этой страны могут купить около 3,2 тыс. литров бензина на среднюю зарплату. Это связано с относительно невысокими ценами на топливо и размером заработка, который является одним из самых в Европе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы европейские страны с самым доступным бензином

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения, Россия с одной из самых низких цен на топливо — на 20-й позиции, на последнем месте — Украина, свидетельствует исследование РИА Новости. "Лидером рейтинга стал Люксембург.
РИА Новости17:38
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Московский Комсомолец

Россия стала 20-й в рейтинге дешевого бензина в странах Европы

Московский Комсомолец20:56
Lenta.ru

Названы европейские страны с самым дешевым бензином

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Люксембург в Европе лидирует в рейтинге доступности бензина, Россия - на 20-м месте

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РФ назвали страной почти с самым дешевым бензином в Европе. Но россияне этого не ощущают

URA.Ru18:35
РЕН ТВ

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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

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