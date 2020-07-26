Названы страны Европы с самым доступным бензином
Смотрите также
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Германия выступила против возвращения РФ в G7
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
«Вектор» получил разрешение на испытание вакцины от коронавируса
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Германия выступила против возвращения РФ в G7
Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург. Жители этой страны могут купить около 3,2 тыс. литров бензина на среднюю зарплату. Это связано с относительно невысокими ценами на топливо и размером заработка, который является одним из самых в Европе.В источнике
С чего всё началось
Названы европейские страны с самым доступным бензином
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения, Россия с одной из самых низких цен на топливо — на 20-й позиции, на последнем месте — Украина, свидетельствует исследование РИА Новости. "Лидером рейтинга стал Люксембург.
РИА Новости17:38
Подробнее о событии