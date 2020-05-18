Экономика
Российская газетаНазваны страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
На валютном рынке жизнь бьет ключом и даже попадает, куда надо. Рубль в полной мере отыгрывает все изменения в новостном потоке. Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Globallookpress Важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса опубликуют США.
РЕН ТВ 16:18
Футбол
Клопп заявил, что лишить «Ливерпуль» титула было бы несправедливо
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о возможности досрочной остановки сезона, при которой результаты всех команд будут аннулированы.
Sport24.ru 13:26
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Общество
Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Энергетика
Истекает контракт на транзит российского газа через Польшу
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает 16 мая, и уже с 17 числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" будет проходить только по результатам аукционов.
ПРАЙМ 16 мая в 07:27
Футбол
Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»
Как стало известно «Спорту День за Днем», ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры главного тренера Сергея Семака и «Зенита» – это срок контракта.
Спорт день за днем 07:05
Футбол
У трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус
Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19. У трех игроков он оказался положительным.
ProstoProSport 16:46
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Футбол
ФК «Долгопрудный» может перейти из ПФЛ в ФНЛ
Долгопрудный, Московская область, 18 мая 2020, 14:09 — REGNUM Футбольный клуб «Долгопрудный» может в следующем сезоне перейти в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
REGNUM 07:09
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Общество
TSMC больше не принимает заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
Культура
Джаред Падалеки объявил дату выхода «Крутого Уокера»
Sibnet Новости вчера в 22:28
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Реальное время вчера в 14:07
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM вчера в 14:49