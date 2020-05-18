На валютном рынке жизнь бьет ключом и даже попадает, куда надо. Рубль в полной мере отыгрывает все изменения в новостном потоке. Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".

Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии

Политика Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса Globallookpress Важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса опубликуют США.

Футбол Клопп заявил, что лишить «Ливерпуль» титула было бы несправедливо Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о возможности досрочной остановки сезона, при которой результаты всех команд будут аннулированы.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 57

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 148

Общество Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова. 5

Общество Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов. 158

Политика Особое мнение: Гарри Каспаров Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.

Энергетика Истекает контракт на транзит российского газа через Польшу Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает 16 мая, и уже с 17 числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" будет проходить только по результатам аукционов. 2,7K

Футбол Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом» Как стало известно «Спорту День за Днем», ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры главного тренера Сергея Семака и «Зенита» – это срок контракта.

Футбол У трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19. У трех игроков он оказался положительным.

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 17

Футбол ФК «Долгопрудный» может перейти из ПФЛ в ФНЛ Долгопрудный, Московская область, 18 мая 2020, 14:09 — REGNUM Футбольный клуб «Долгопрудный» может в следующем сезоне перейти в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Политика Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.

Общество TSMC больше не принимает заказы Huawei Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies. 27

Общество В Москве снизилась циркуляция коронавируса Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. 25

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 30

Общество Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». 2K

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 129

Общество Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии. 2,1K