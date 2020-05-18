Коронавирус
Российская газетаНазваны страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
На валютном рынке жизнь бьет ключом и даже попадает, куда надо. Рубль в полной мере отыгрывает все изменения в новостном потоке. Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
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Кино
Популярные после пандемии жанры назвал кинокритик
После окончания пандемии коронавируса в России популярность обретут фильмы абсолютно всех жанров, заявил в разговоре с ТАСС президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.
Live24 02:58
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Авто
Hyundai рассказал о новинках для авторынка России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня 15 мая в 10:30
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета вчера в 02:56
Общество
Доктор из Гарварда назвала самую полезную закуску для сердца
Доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре опровергла это, пояснив, что растительный продукт гораздо полезнее для сердца, чем для мозга.
Российская газета 00:50
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv 16 мая в 09:42
Общество
Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая
В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru вчера в 10:08
Здоровье
Количество смертей от коронавируса в Челябинской области выросло до 21
Число инфицированных в регионе выросло до 1804 человек За последние сутки в Челябинской области умер еще один пациент с COVID-19.
Правда УрФО 02:38
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила, почему посещает шоу без Элджея
Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, что ее супруг, рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, не посещает с ней передачи, поскольку «умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему сложнее».
NewInform вчера в 12:16
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Газета.Ru вчера в 22:43
Здоровье
Стало известно, сколько в Приморье платят медикам за работу с коронавирусом
Медикам Владивостока помогают 10 врачей из других районов Приморья и Хабаровска.
REGNUM 02:12
Здоровье
Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом
Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
РИА Новости вчера в 20:55
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости вчера в 09:12
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Общество
У губернатора нет повода отказываться от открытия торговых центров в Екатеринбурге. Мы всё посчитали
Выходит, что у губернатора нет причин, чтобы отказываться от озвученных ранее планов открыть торговые центры, рестораны и салоны красоты (те, у которых есть медлицензия).
Екатеринбург Онлайн 03:03
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
Автоновости дня 16 мая в 13:43
Общество
В Тюменской области разрешили работать парикмахерским
В рамках первого этапа с 18 мая откроются предприятия сферы услуг, а также непродовольственные магазины, у которых общая площадь торгового зала до 400 кв. метров и есть отдельный вход с улицы.
REGNUM вчера в 05:23
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 вчера в 03:01
Общество
Рособрнадзор разъясняет порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъясняет порядок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году.
Аргументы и Факты - Адыгея 15 мая в 09:50
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12