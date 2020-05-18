На валютном рынке жизнь бьет ключом и даже попадает, куда надо. Рубль в полной мере отыгрывает все изменения в новостном потоке. Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".

Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии

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