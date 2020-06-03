Общество
ИА Красная ВеснаНазваны страны, не выполнившие обязательства по сделке ОПЕК+
Ирак и Нигерия не выполнили своих майских обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил 3 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник в делегации от одной из стран. По данным источника, сделка по соглашению ОПЕК+ в мае была выполнена только на 75%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Политика
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
RT на русском 09:45
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ 11:12
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Здоровье
Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса
Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Политика
Лавров призвал к прекращению огня в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии, заявили в среду в российском МИД.
РИА Новости 10:27
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 11:14
Хоккей
«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ 08:50
Общество
Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
Гаджеты
Представлен корпус Fractal Design Define 7 Compact
Новый корпус Fractal Design Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму.
Megaobzor.com 09:38
Футбол
DFB не накажет футболистов, поддержавших акцию памяти Джорджа Флойда
Игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими, полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни и нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам во время матчей выступили с жестами в поддержку темнокожего гражданина США Джорджа Флойда, погибшего в результате неправомерных действий полиции.
Soccer.ru 10:38
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
Курс доллара может вырасти до 90 руб. в случае, если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБК 11:33
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Политика
Песков заявил о недопустимости пропаганды нацизма в украинской игре
Украинская компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg содержит в себе элементы пропаганды нацизма, что недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня журналистам.
ИА Красная Весна 07:45
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
Пять автомобилей столкнулись в среду днем на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом в центре Москвы, сообщили 3 июня в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Известия 11:20
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
Армия и оружие
В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Политика
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана подтвердил, что американские специалисты работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы.
Комсомольская правда вчера в 17:20
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28