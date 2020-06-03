Ирак и Нигерия не выполнили своих майских обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил 3 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник в делегации от одной из стран. По данным источника, сделка по соглашению ОПЕК+ в мае была выполнена только на 75%.

Названы страны, не выполнившие обязательства по сделке ОПЕК+

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