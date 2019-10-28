Транспорт

REGNUMREGNUMНазваны тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Отмечается, что стоимость будет варьироваться и зависеть от дня недели, а также от наличия устройства, позволяющее оплатить проезд без остановки — транспондера. Так, тариф на поездку от Москвы до Санкт-Петербурга для грузовых автомобилей составит 2780 рублей, для автобусов — 3980 рублей.
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с чего всё началось

За время деньги: установлен ценник всей трассы Москва–Петербург

«Известия» выяснили стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре. Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. рублей, следует из проекта приказа «Автодора». Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.
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Названа стоимость проезда по трассе Москва – Санкт-Петербург

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Установлена стоимость проезда по новой трассе между Москвой и Петербургом

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«Автодор» назвал среднюю стоимость проезда по трассе М-11

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