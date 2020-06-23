Коронавирус

ВашГород.руВашГород.руГде в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом

Режим повышенной готовности продлён до 28 июня, потому что специалисты продолжают выявлять в Кемеровской области граждан с COVID-19. На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
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