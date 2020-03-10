Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНазваны товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь ценники в сторону увеличения будут переписаны на автомобили и импортную технику, прогнозируют эксперты, опрошенные URA.RU.
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АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился освободить Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта.
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Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

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