Экономика
Национальная служба новостейНазваны товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь ценники в сторону увеличения будут переписаны на автомобили и импортную технику, прогнозируют эксперты, опрошенные URA.RU.
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Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая
Народные новостивчера в 12:16
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Политика
Путин назвал опасным передачу президентских полномочий Госсовету
«Наделение других центров власти (Совбеза и Госсовета) серьезными полномочиями президентского характера невозможно», — заявил глава государства.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы курса доллара и евро
Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют перед торгами во вторник, 10 марта.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Мишустин освободил Юрчика от должности замминистра транспорта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился освободить Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты»
Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва.
Политика
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400
Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что во вторник будет внесен ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об Конституции.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Наука
Американские ученые выяснили средний инкубационный период коронавируса
Среднее время инкубации нового коронавируса SARS-CoV-2 составляет 5,1 дня. Симптомы проявляются у 97,5 % заболевших в течение 11,5 дней.
Кино
В Югре объявлены победители фестиваля «Дух огня»
В Югре завершился фестиваль «Дух огня».
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Экономика
Кремль сообщил, что решение о выходе из ОПЕК приняла Саудовская Аравия
Как передают «Ведомости», Москва выступала за продолжение сделки. По словам источника, решение о выходе приняла Саудовская Аравия.
Общество
Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам
По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
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