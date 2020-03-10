Экономика
Национальная служба новостейНазваны товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь ценники в сторону увеличения будут переписаны на автомобили и импортную технику, прогнозируют эксперты, опрошенные URA.RU.
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Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая
Народные новостивчера в 12:16
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Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Космос
Решена загадка расширения Вселенной
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных
В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Политика
Изменения в Конституцию приняты Госдумой во втором чтении
Законопроект о поправках в Конституцию России принят Государственной думой России во втором чтении 10 марта.
Происшествия
Пропавшего рыбака ищут на юге Сахалина
Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.
Спорт
Общий зачет Кубка мира впервые выиграл российский лыжник
За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. Он стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Космос
Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю
Кино
Появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
На YouTube-канале DC Universe появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн».
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Здоровье
Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от пользования транспортом в часы пик, а также на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Футбол
Александр Хацкевич об игре Ротора и Нефтехимика: Так играть мы не имеем права
Для Александра Хацкевича, который пришел в «Ротор» в декабре 2019-го игра с ФК «Нефтехимик» стала первой в составе волгоградской команды.
Авто
В сети появились фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети опубликовали фотографии серийного внедорожника Ford Bronco Sport, премьера которого должна состояться в ближайшее время.
Общество
В аэропорту Южно-Сахалинска срочно меняют неисправный самолет
Обновление - рейс HZ-3632 Южно-Сахалинск - Оха вылетел в 14.41 по местному времени.
Футбол
Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Происшествия
ЕСПЧ присудил 2 тысячи евро компенсации «болотнику» Кривову
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что РФ должна выплатить бывшему фигуранту "болотного дела" Сергею Кривову две тысячи евро за незаконное преследование.