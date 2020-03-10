Экономика
Piter.tvЭкономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля
Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля. Как предполагает специалист, первым это может коснуться импорта, ввозимого в Россию, в частности – из Китая.
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Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Национальная служба новостейвчера в 06:05
Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая
Народные новости09 марта в 12:16
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Экономика
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