Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля. Как предполагает специалист, первым это может коснуться импорта, ввозимого в Россию, в частности – из Китая.

Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля

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