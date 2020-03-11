Экономика
РИА НовостиНазваны товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Экономика
В России аномально выросли продажи смартфонов
По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана
Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Общество
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Происшествия
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске
Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Политика
Путин оценил отношения России и США «на троечку»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия
Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Красносельском районе Петербурга, у них изъяли охолощенный автомат и муляжи гранат, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Музыка
Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Происшествия
В Волгограде помощника прокурора подозревают в получении взятки
В отношении помощника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.