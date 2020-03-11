Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:01

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Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36

Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

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Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

RT на русскомвчера в 22:08

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Газета.Ru02:36

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

РИА Новостивчера в 18:47

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ruвчера в 18:33
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Lenta.ru 03:08
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В России аномально выросли продажи смартфонов

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13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Газета.Ru 03:11
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США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском вчера в 12:26
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Общество

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Известия вчера в 19:03
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Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Вести.Ru 02:17
Политика

Путин оценил отношения России и США «на троечку»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Коммерсантъ 03:16
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

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Шоу-бизнес

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Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
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Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
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Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Актуальные Новости вчера в 15:00
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru вчера в 13:47
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
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В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия

Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Красносельском районе Петербурга, у них изъяли охолощенный автомат и муляжи гранат, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Финансы

Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек

После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
iReactor вчера в 07:25
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Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»

Piter.tv вчера в 03:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия вчера в 22:30
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия

В Волгограде помощника прокурора подозревают в получении взятки

В отношении помощника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».
REGNUM 02:30
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
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