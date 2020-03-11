Экономика

Народные новостиНародные новостиЭксперты назвали товары, которые подорожают из-за падения курса рубля

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил, что из-за падения курса рубля на импортные лекарства вырастет цена, передает URA.RU.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
«Импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30% по ряду позиций», — приводит газета «Известия
» слова главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева.
URA.Ruвчера в 20:23

Подробнее о событии

В ТПП спрогнозировали рост розничных цен в России

Известия08:30

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Газета.Ru02:36

Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства

РИА Новостивчера в 18:47

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Названы товары, которые подорожают из-за падения рубля в первую очередь

Красная веснавчера в 20:05

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

RT на русскомвчера в 22:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Происшествия

В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента

Русская Планета 08:45
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 03:17
Политика

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
Lenta.ru 03:20
Кино

Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в ремейке «Питера Пэна»

Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.
Popcornnews.ru 08:00
Космос

Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Udm-Info вчера в 07:27
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Технологии

Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно

В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.
3DNews 07:16
Общество

В Киеве объявили карантин из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
66.ru 06:29
Армия и оружие

В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»

Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Военное дело 08:38
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
32CARS.ru 00:19
Гаджеты

Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

Блогеру было достаточно поддеть ножом золотую плёнку и обнаружить там обычный Samsung Galaxy Fold.
The GEEK 08:24
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Интерфакс 07:25
Космос

Ученые нашли жизнь на Марсе

Инвест-Форсайт 08 марта в 15:24
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Общество

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Газета.Ru 07:29
Экономика

В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:29
Общество

В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 09:06
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия передала России новые предложения по поставкам нефти в республику.
ТАСС 08:56
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Симоньян ответила «Ведомостям», что действительно ведет художественное руководство «Международной панорамой», которая выходит на канале НТВ.
Городовой 01:24
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Газета.Ru 07:59
Футбол

РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы

Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
РИА Новости 07:16
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Экономика

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары, заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой".
РИА Новости вчера в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное