с чего всё началось

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил, что из-за падения курса рубля на импортные лекарства вырастет цена, передает URA.RU.

Политика Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Политика Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».

Кино Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в ремейке «Питера Пэна» Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.

Космос Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.

Общество В Киеве объявили карантин из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Авто Новый Toyota Highlander сертифицировали в России В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.

Энергетика Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.

Происшествия В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Экономика В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12% Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Симоньян ответила «Ведомостям», что действительно ведет художественное руководство «Международной панорамой», которая выходит на канале НТВ.

Футбол РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.